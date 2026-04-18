Pekantoran Pemkab Tulungagung Diobok-obok KPK, Ditemukan Uang Sebanyak Ini

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur.

Penyidik lembaga antirasuah itu membawa tiga koper besar yang diduga berisi dokumen dan uang, Jumat (17/4/2026).

Terlihat koper berisi barang hasil penggeledahan tersebut dimasukkan ke dalam mobil minibus, saat tim penyidik KPK meninggalkan kompleks perkantoran sekitar pukul 13.50 WIB, setelah melakukan penggeledahan selama kurang lebih lima jam.

Penggeledahan pada hari kedua itu menyasar tujuh ruangan di tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

Di kantor PUPR, penyidik memeriksa ruang kepala dinas, bidang bina marga, staf bina marga, serta bidang sumber daya air.

Sementara di Sekretariat Daerah, penggeledahan dilakukan di ruang pengadaan barang dan jasa serta ruang rapat. Di kantor BPKAD, penyidik memeriksa ruang kepala badan.

Sejak pagi, sedikitnya enam kendaraan minibus yang ditumpangi tim penyidik KPK terlihat memasuki area perkantoran dengan pengawalan aparat kepolisian dan pengamanan Satpol PP.