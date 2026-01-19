Pekerja Kafe di Pekanbaru Ditemukan Tewas, Polisi Bilang Begini

jpnn.com, PEKANBARU - Warga Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, digegerkan dengan penemuan sesosok pria yang ditemukan tewas di Jalan Thamrin.

Korban diketahui bernama Sandi Hidayat, seorang pria yang sehari-hari bekerja di kafe Pekanbaru.

Tubuh korban pertama kali ditemukan warga dalam kondisi tergeletak tak bernyawa, sehingga memicu kepanikan di sekitar lokasi kejadian, pada Minggu 18 Januari 2025.

Aparat Polresta Pekanbaru langsung turun ke lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah kepada Singgalang Riau mengungkapkan bahwa korban diduga kuat meninggal dunia akibat bunuh diri.

“Menurut keterangan saksi, sebelum ditemukan tewas, korban sempat melakukan panggilan video dengan salah satu saksi yang juga merupakan pemilik tempat korban bekerja,” kata Anggi Senin (19/1).

Namun, dalam komunikasi tersebut korban tidak memberikan respons meskipun telah dipanggil berulang kali.

Sekitar pukul 08.00 WIB, seorang saksi bernama Abi yang hendak berangkat bekerja melihat korban sudah tergeletak di sekitar lokasi kejadian.