Pekerja Tambang Bijih Timah di Pasirkuning Bangka Barat Tewas Tertimbun Tanah

jpnn.com, BANGKA BARAT - Seorang pekerja tambang bijih timah di Perairan Pasirkuning, Tempilang, tewas dalam kecelakaan kerja pada Sabtu (8/11) sekitar pukul 15.00 WIB.

Pekerja tambang bernama Adil (23), warga Desa Airnyatoh, Simpangteritip, Bangka Barat, itu tewas di dasar laut tertimbun tanah saat menambang dengan cara menyelam.

"Peristiwa tersebut masih kami tindaklanjuti," kata Kepala Seksi Humas Polres Bangka Barat Iptu Yos Sudarso di Mentok, Minggu.

"Korban bersama dua rekan kerjanya, Salman (23) dan Lepan (19), berangkat sejak pagi untuk bekerja di perairan itu, saat sedang melakukan penyelaman, korban tidak memberikan respons setelah selang udara yang digunakan tertarik ke dasar laut. Rekan-rekan korban kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa," katanya.

Begitu menerima informasi adanya kecelakaan tambang laut di perairan itu, Satuan Polairud Polres Bangka Barat langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan Tindak Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), memeriksa saksi-saksi, dan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Tempilang untuk visum terhadap korban.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan belum ditemukan adanya indikasi tindak pidana dalam peristiwa tersebut, namun Kepolisian tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kejadian.

"Lokasi kejadian berada tidak jauh dari pesisir Pantai Pasirkuning yang merupakan jalur perahu nelayan lokal. Kami akan melakukan pengambilan titik koordinat lokasi serta mengevakuasi ponton selam sebagai barang bukti untuk diamankan di Mako Satuan Polairud," katanya.

Ia menyampaikan rasa prihatin dan duka cita atas musibah tersebut, sekaligus mengimbau masyarakat agar lebih memperhatikan faktor keselamatan kerja saat beraktivitas di laut.