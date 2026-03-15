Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pelabuhan Gilimanuk Mulai Padat Pemudik, Kakorlantas: Sudah Ada Solusinya

Minggu, 15 Maret 2026 – 16:42 WIB
Pelabuhan Gilimanuk mulai menunjukkan eksalasi kepadatan kendaraan pada arus mudik lebaran 2026. ilustrasi. Foto: ASDP

jpnn.com, BEKASI - Pelabuhan Gilimanuk mulai menunjukkan eksalasi kepadatan kendaraan pada arus mudik lebaran 2026.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengungkapkan meski antrean di pelabuhan Gilimanuk terlihat mengular. Namun, dia meminta masyarakat tidak panik.

Irjen Agus menyatakan situasi di titik penyeberangan yang menghubungkan Bali dan Jawa tersebut masih dalam kondisi sangat terkendali.

Baca Juga:

“Di Gilimanuk itu terjadi antrean panjang, ya. Harus dibedakan, kalau antre itu menunggu untuk menyeberang. Kalau macet itu tersendat di perjalanan. Jadi, beda,” kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/3).

Menurut jenderal bintang dua itu, kepadatan di Gilimanuk dipicu oleh waktu yang berdekatan antara momentum Idulfitri dan Hari Raya Nyepi. 

Hal ini membuat masyarakat memilih untuk melakukan penyeberangan lebih awal guna menghindari pembatasan waktu.

Baca Juga:

“Kemungkinan masyarakat akan mendahului untuk penyeberangan, baik dari arah Ketapang maupun Gilimanuk,” lanjutnya.

Menyikapi antrean panjang tersebut, Irjen Agus menyatakan pihaknya telah berkoordinasi intens dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mencari jalan keluar tercepat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelabuhan Gilimanuk  pemudik  Kakorlantas  Mudik Lebaran 
BERITA PELABUHAN GILIMANUK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp