Pelajar Berprestasi Mischka Aoki Diterima di Oxford dan Stanford University

jpnn.com - JAKARTA - Pelajar berprestasi Mischka Keia Aoki diterima di dua universitas bergengsi dunia, yakni University of Oxford dan Stanford University.

Mischka menyatakan siap mengharumkan nama Indonesia saat dirinya menempuh pendidikan di luar negeri.

“Saya sangat bersyukur atas perjalanan ini dan setiap kesempatan yang datang. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung saya. Ke depan, saya ingin terus melangkah dengan nilai-nilai yang membentuk diri saya. Indonesia akan selalu menjadi bagian dari diri saya, ke mana pun saya melangkah,” ujar Mischka dikutip di Jakarta, Senin.

Mischka juga diterima di sejumlah universitas bergengsi, yakni University College London (UCL), London School of Economics (LSE), King’s College London, dan University of Warwick.

Menurut dia, keberhasilan tersebut diraih melalui proses seleksi yang sangat ketat.

Diketahui, Oxford mewajibkan kandidat melalui tahapan wawancara akademik mendalam bersama para professor.

Adapun Stanford University dikenal sebagai salah satu kampus paling selektif di dunia dengan tingkat penerimaan sekitar 3,6 persen.

Secara akademik, Mischka mencatatkan prestasi secara konsisten dengan nilai sempurna serta kemampuan intelektual tinggi. Ia juga tercatat sebagai anggota Mensa Indonesia dan Mensa Australia.