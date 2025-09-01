Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pelajar di Bandung Mulai PJJ, Begini Curhat Orang Tua Siswa

Senin, 01 September 2025 – 11:21 WIB
Pelajar di Bandung Mulai PJJ, Begini Curhat Orang Tua Siswa - JPNN.COM
Siswa melakukan pembelajaran jarak jauh alias PJJ. Ilustrasi Foto: Fathra/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai antisipasi rencana aksi massa yang digelar elemen masyarakat dalam sepekan ini.

Pantauan JPNN, beberapa sekolah seperti di Jalan Sumatera - Jawa, sudah tidak ada aktivitas pembelajaran. 

Baca Juga:

Beberapa sekolah dekat Gedung Sate - DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro juga tidak ada kegiatan dan parkiran lengang dari kendaraan.

Salah satu orang tua siswa, Eva Fahas, mengatakan anaknya di SMP Negeri 5 Kota Bandung sudah diminta untuk PJJ per hari ini.

Informasi tersebut dikuatkan berdasarkan surat edaran dan pemberitahuan yang dikeluarkan sekolah, malam tadi.

Baca Juga:

"Melihat situasi keamanan Kota Bandung yang kurang kondusif dalam beberapa hari ke belakang saya pikir keputusan sekolah untuk melaksanakan PJJ bagi siswa cukup bijaksana," kata Eva saat dihunbungi, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan belajar di rumah membuat orang tua lebih tenang karena bisa memantau dan anak terjamin keamanannya di situasi yang belum kondusif seperti sekarang.

Siswa di Kota Bandung mulai menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehubungan rencana aksi demo lanjutan di Gedung DPRD Jabar, sore ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung  PJJ  Jawa Barat  Pembelajaran Jarak Jauh 
BERITA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp