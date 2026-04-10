Pelajar di Tangerang Ditemukan Tewas, Korban Masih Berseragam Sekolah

jpnn.com, TANGERANG - Seorang pria ditemukan tewas di ujung muara Kaliadem, Desa Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Tangerang. Korban masih mengenakan seragam sekolah.

Setelah ditelusuri polisi, korban diketahui berinisial NAW (16), pelajar asal Kampung Pondok Dadap, Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan.

"Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam sekolah, salah satu sekolah swasta di wilayah Sepatan," kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Jumat.

Dia menyebutkan berdasarkan hasil temuan awal di tempat kejadian perkara (TKP), korban didapati mengalami luka pada bagian dada sebelah kanan serta tangan kanan.

Tidak jauh dari lokasi, petugas juga menemukan sepeda motor yang diduga milik korban dalam kondisi terkunci stang di area pemakaman.

"Jenazah korban dibawa ke RSUD Balaraja untuk dilakukan visum guna mengetahui penyebab pasti kematian," ujarnya.

Selain itu, kata Indra, penyidik telah memanggil beberapa saksi dari teman korban untuk dimintai keterangan awal, yang kemudian mendapatkan dugaan sementara korban terlibat dalam aksi tawuran bersama beberapa rekannya.

"Namun demikian, kami masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi secara utuh dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat," kata dia. (antara/jpnn)