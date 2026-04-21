Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pelajar Hilang di Air Terjun Tiu Bombong Ditemukan Meninggal Dunia

Selasa, 21 April 2026 – 11:07 WIB
Tim SAR Gabungan saat mengevakuasi jasad korban yang hilang terseret arus sungai di kawasan Air terjun di wilayah Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB di Lombok Utara, Selasa (20/4/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Mataram.

jpnn.com - LOMBOK UTARA - Seorang pelajar bernama Rozi Herliawan (15) yang dilaporkan hilang di Air Terjun Tiu Bombong, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Tim SAR Gabungan menemukan dan mengevakuasi jasad korban yang merupakan warga Desa Santong itu pada Selasa (21/4) pagi.

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa pagi," kata Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal Lombok Utara Gusti Komang Aryadana di Lombok Utara, Selasa (21/4).

Baca Juga:

Operasi pencarian pada hari kedua dimulai sejak pukul 06.00 WITA.

Operasi dilakukan dengan menyisir aliran sungai di sekitar lokasi kejadian.

Selang 30 menit pencarian atau pada pukul 06.30 WITA, warga setempat menemukan korban dalam posisi mengambang tidak jauh dari titik awal dilaporkan hilang.“Seusai penemuan tersebut, Tim SAR segera melakukan proses pengamanan dan packing jenazah yang didahului proses identifikasi dari pihak kepolisian," ungkapnya. Mengingat medan di sekitar Air Terjun Tiu Bombong yang cukup ekstrem, proses persiapan evakuasi ini berlangsung hingga pukul 09.00 WITA.

Baca Juga:

Tantangan berikutnya muncul saat tim harus membawa jenazah melalui jalur darat dengan medan terjal.

Perjalanan dari titik air terjun menuju lokasi ambulans memakan waktu sekitar 50 menit.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pelajar meninggal dunia  hilang terseret arus  Air Terjun Tiu Bombong  meninggal dunia  tim sar gabungan  Lombok Utara 
BERITA PELAJAR MENINGGAL DUNIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp