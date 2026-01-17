Pelajar Hilang Terseret Arus Sungai Tanggul di Jember, Pencarian Dilanjutkan Minggu Pagi

jpnn.com - JEMBER - Seorang pelajar terseret arus Sungai Tanggul di Desa Paseban, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (17/1) sore. Korban ialah Iqbal Khoirul Anwar (18) yang merupakan warga Desa Mojomulyo.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo menjelaskan bahwa awalnya korban bersama 13 rekannya hendak mencari biawak ke Desa Paseban. “Tepatnya di sebelah Jembatan Merah Putih muara baru bantaran Sungai Tanggul," kata Edy Budi Susilo di Jember.

Menurut dia, korban bersama rekannya berusaha menangkap seekor biawak yang telah dilumpuhkan saat jatuh ke tengah sungai. Namun, lanjut dia, korban diduga tenggelam dan terbawa arus Sungai Tanggul, sedangkan teman lainnya berhasil berenang ke tepi sungai.

"Setelah mendapat laporan kejadian tersebut, BPBD bersama tim gabungan melakukan pencarian dengan menyusuri Sungai Tanggul untuk mencari pelajar yang tenggelam dan terseret arus sungai tersebut," tuturnya.

Dia mengungkapkan bahwa operasi SAR dilakukan hingga pukul 17.25 WIB.

Namun, karena kondisi cuaca sudah gelap dan turun hujan, pencarian terhadap korban tidak bisa maksimal.

Tim SAR Gabungan pun belum berhasil menemukan korban tenggelam.

Dia mengatakan bahwa operasi SAR dihentikan sementara karena hari sudah gelap.