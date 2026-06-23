Pelajar Indonesia Raih Juara Umum Olimpiade Matematika di Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Tim Nasional Indonesia berhasil meraih predikat Juara Umum pada STEMCO Mathematics Global Round 2026, yang digelar di National University of Singapore (NUS), Singapura, pada 20–21 Juni 2026.

Keberhasilan tersebut diraih setelah kontingen Indonesia membukukan empat medali emas sekaligus menyabet gelar Absolute Winner, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pencapaian terbaik dalam kompetisi matematika internasional tersebut.

Empat siswa yang berhasil meraih medali emas dan gelar Absolute Winner adalah Muhammad Narendra Adyastha Darmawan dari SD Al Azhar Cairo Palembang (Grade 3), Daviandra Zhafran Rasyid dari Mentari Intercultural School Jakarta (Grade 5).

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Kemudian Shofia Kiranutami Fitradi dari MI Pembangunan UIN Jakarta (Grade 6), dan Sakha Muhammad Arginandra dari SMP Labschool Kebayoran (Grade 8).

STEMCO Mathematics Global Round merupakan kompetisi matematika internasional yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak siswa dari berbagai negara untuk mengukur kemampuan mereka pada tingkat global.

Berbeda dengan banyak kompetisi internasional lainnya yang umumnya diikuti peserta dengan pelatihan olimpiade yang sangat intensif, STEMCO berupaya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

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Kompetisi ini menjadi wadah bagi siswa yang memiliki potensi besar, semangat belajar tinggi, dan kemauan untuk berkembang agar dapat bersaing serta belajar bersama peserta dari berbagai negara.

"Kompetisi seperti STEMCO memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan diri siswa dan mendorong mereka untuk terus berkembang," ujar Munasprianto Ramli, Ketua Tim Delegasi Indonesia pada STEMCO Mathematics Global Round 2025.