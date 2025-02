Pelajar Indonesia Raih Prestasi Gemilang dalam Ujian Cambridge International

jpnn.com, JAKARTA - Cambridge Assessment International Education mengatakan pelajar Indonesia berhasil meraih penghargaan Outstanding Cambridge Learner Awards.

Mereka mengatakan pelajar Indonesia meraih kategori bergengsi 'Top in the World' dan 'Top in Indonesia' untuk berbagai mata pelajaran.

Prestasi ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, pelajar Indonesia mampu bersaing ditingkat global.

Salah satu pelajar yang berprestasi itu adalah Dylan Michael Jaya, siswa Kelas 11 di National High Jakarta School.

Dylan berhasil meraih 'Top in the World' dalam IGCSE Additional Mathematics dengan nilai sempurna, serta 'Top in Indonesia' untuk IGCSE Chemistry.

Prestasi akademik Dylan tidak hanya terbatas pada bidang sains dan matematika.

Dia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS (Student Council Vice President) dan Ketua klub computer science di sekolahnya.

"Kuncinya adalah untuk mempelajari dan menguasai silabus resmi dari Cambridge serta berlatih secara konsisten. Saya juga sangat berterima kasih kepada guru yang telah membantu dan mendukung saya," kata Dylan dalam siaran persnya, Kamis (27/2).