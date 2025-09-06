Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Pelajar Peretas Sistem NASA Dapat Perhatian Khusus dari Wali Kota Pekanbaru  

Sabtu, 06 September 2025 – 10:29 WIB
Pelajar Peretas Sistem NASA Dapat Perhatian Khusus dari Wali Kota Pekanbaru   - JPNN.COM
Wako Pekanbaru Agung Nugroho memberikan bantuan tunai pendidikan Rp 20 juta sebagai bentuk apresiasi kepada Alexsandro Alvino yang berhasil menemukan kerentanan sistem NASA. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Seorang pelajar asal Kota Pekanbaru Alexsandro Alvino yang mendadak viral karena aksinya berhasil menembus sistem Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Alexsandro diundang langsung ke Kantor Wali Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Dalam pertemuan itu, Wako Agung memberikan bantuan tunai pendidikan sebesar Rp 20 juta sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap bakat dan kemampuan luar biasa yang dimiliki pelajar tersebut.

Baca Juga:

“Ilmu yang dimiliki Ananda Alexsandro ini sangat luar biasa. Apalagi saat ini semua bergantung pada teknologi digital. Dan dia bisa menembus sistem NASA, yang kita tahu adalah salah satu organisasi teknologi modern terbaik dunia,” ujar Agung Sabtu (6/9).

Wako menegaskan, pencapaian Alexsandro Alvino yang mendapar penghargaan dari NASA itu tidak boleh berhenti hanya sampai di situ.

Dia meminta agar kemampuan tersebut dapat ditularkan kepada pelajar lain di Kota Pekanbaru.

Baca Juga:

Selain itu, Agung menekankan pentingnya peran Dinas Pendidikan untuk memberi ruang lebih luas kepada generasi muda yang memiliki potensi besar di bidang akademik, sains, teknologi, maupun olahraga.

“Berikan ruang dan tempat agar anak-anak kita bisa berkreasi menyalurkan bakatnya. Jangan sampai ada anak berprestasi dan punya keinginan belajar, namun justru terkendala biaya, fasilitas, atau apa pun,” tegasnya.

Pelajar asal Pekanbaru Alexsandro Alvino yang berhasil menembus sistem NASA mendapat apresiasi dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nurgoho.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   NASA  sistem NASA  Alexsandro Alvino  Pekanbaru  Wali Kota Pekanbaru  Agung Nugroho 
BERITA NASA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp