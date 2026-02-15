Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pelajar SMP Ditemukan Tewas di Bandung Barat, Polisi Ungkap Fakta Ini

Minggu, 15 Februari 2026 – 02:27 WIB
Pelajar SMP Ditemukan Tewas di Bandung Barat, Polisi Ungkap Fakta Ini - JPNN.COM
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Personel Polres Cimahi masih menyelidiki kasus kematian seorang pelajar SMP berinisial ZAA di kawasan bekas tempat wisata Kampung Gajah, Jalan Sersan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (13/2) malam.

Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra belum dapat menyampaikan keterangan lebih lanjut terkait penyebab kematian korban

"Betul, kemarin malam ada laporan soal penemuan mayat," ujar Niko di Bandung, Sabtu (14/2/2026).

Baca Juga:

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diketahui merupakan siswa SMP 26 Kota Bandung.

Kemudian, pada tubuh korban saat ditemukan terdapat tanda-tanda kekerasan pada bagian perut yang diduga akibat tusukan.

“Saat ini, jenazah telah dibawa ke RS Polri Sartika Asih, Kota Bandung, untuk dilakukan autopsi," ucapnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Kepala SMP 26 Kota Bandung Titin Supriatin mengatakan terakhir kali korban diketahui berada di sekolah pada Senin (9/2), saat mengikuti pelajaran olahraga.

Dia menyebut korban telah kehilangan ibunya sejak duduk di bangku kelas lima sekolah dasar.

Polisi dari Polres Cimahi mengungkap fakta soal kasus pelajar SMP ditemukan tewas di kawasan wisata Kampung Gajah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pelajar SMP  Tewas  penemuan mayat  Bandung Barat  Polres Cimahi 
BERITA PELAJAR SMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp