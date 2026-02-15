Pelajar SMP Ditemukan Tewas di Bandung Barat, Polisi Ungkap Fakta Ini

jpnn.com - Personel Polres Cimahi masih menyelidiki kasus kematian seorang pelajar SMP berinisial ZAA di kawasan bekas tempat wisata Kampung Gajah, Jalan Sersan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (13/2) malam.

Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra belum dapat menyampaikan keterangan lebih lanjut terkait penyebab kematian korban

"Betul, kemarin malam ada laporan soal penemuan mayat," ujar Niko di Bandung, Sabtu (14/2/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diketahui merupakan siswa SMP 26 Kota Bandung.

Kemudian, pada tubuh korban saat ditemukan terdapat tanda-tanda kekerasan pada bagian perut yang diduga akibat tusukan.

“Saat ini, jenazah telah dibawa ke RS Polri Sartika Asih, Kota Bandung, untuk dilakukan autopsi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala SMP 26 Kota Bandung Titin Supriatin mengatakan terakhir kali korban diketahui berada di sekolah pada Senin (9/2), saat mengikuti pelajaran olahraga.

Dia menyebut korban telah kehilangan ibunya sejak duduk di bangku kelas lima sekolah dasar.