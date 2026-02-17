Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Pelajar Tewas Dianiaya di Sukahaji Bandung, Polisi Ungkap Motif Pelaku

Selasa, 17 Februari 2026 – 13:13 WIB
Pelajar Tewas Dianiaya di Sukahaji Bandung, Polisi Ungkap Motif Pelaku
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Anton di Mapolrestabes Bandung, Selasa (17/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pelajar tewas setelah dianiaya hingga meninggal dunia di kawasan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Polisi menetapkan seorang pria di bawah umur berinisial MT sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi pada Kamis (29/1/2026) dini hari itu.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan peristiwa berdarah itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Terusan Pasirkoja No. 259, RT 02 RW 04, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay.

"Kejadian pada 29 Januari sekitar pukul 02.00 WIB terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang atas nama korban Muhammad Nabhan Aula," kata Budi dalam press release di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (17/2).

Korban diketahui bernama Muhammad Nabhan Aula (21 tahun), kelahiran Bandung, 12 Januari 2005 yang merupakan pelajar dan berdomisili di Sukahaji.

Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan seorang terduga pelaku berinisial MT yang masih di bawah umur. Statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

"Tersangka sudah kami limpahkan ke kejaksaan dan tersangkanya adalah anak berkonflik dengan hukum, masih di bawah umur. Sehingga pemeriksaan sudah dilaksanakan dengan cepat," jelasnya.

Perwira Menengah Polri itu mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan, kejadian ini dipicu ajakan tawuran.

Polisi mengungkap kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pelajar di Sukahaji Bandung. Pelaku masih di bawah umur.

TAGS   penganiayaan  pelajar tewas  tawuran  Bandung  Jawa Barat 
