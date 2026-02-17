Pelajar Tewas Dianiaya di Sukahaji Bandung, Polisi Ungkap Motif Pelaku

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pelajar tewas setelah dianiaya hingga meninggal dunia di kawasan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Polisi menetapkan seorang pria di bawah umur berinisial MT sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi pada Kamis (29/1/2026) dini hari itu.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan peristiwa berdarah itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Terusan Pasirkoja No. 259, RT 02 RW 04, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay.

"Kejadian pada 29 Januari sekitar pukul 02.00 WIB terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang atas nama korban Muhammad Nabhan Aula," kata Budi dalam press release di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (17/2).

Korban diketahui bernama Muhammad Nabhan Aula (21 tahun), kelahiran Bandung, 12 Januari 2005 yang merupakan pelajar dan berdomisili di Sukahaji.

Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan seorang terduga pelaku berinisial MT yang masih di bawah umur. Statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

"Tersangka sudah kami limpahkan ke kejaksaan dan tersangkanya adalah anak berkonflik dengan hukum, masih di bawah umur. Sehingga pemeriksaan sudah dilaksanakan dengan cepat," jelasnya.

Perwira Menengah Polri itu mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan, kejadian ini dipicu ajakan tawuran.