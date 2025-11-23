Pelajaran Berharga di Balik Kartu Merah Pertama Bintang Persib Beckham Putra

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Beckham Putra harus diusir wasit dalam pertandingan pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 melawan Dewa United FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam.

Dalam pertandingan yang berakhir untuk kemenangan Persib tersebut, Beckham diganjar kartu merah setelah dua kali menerima peringatan dari wasit.

Beckham yang baru masuk pada babak kedua lebih dahulu mendapat kartu kuning seusai melanggar mantan rekan setimnya, Nick Kuipers, pada menit ke-79.

Delapan menit kemudian, pemain jebolan Diklat Persib itu kembali menerima teguran wasit karena menekel pemain Dewa United.

Pelanggaran tersebut berujung pada kartu kuning kedua, membuat Beckham harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Persib yang tengah unggul 1-0 pun terpaksa bermain dengan 10 pemain.

Pemain yang akrab disapa Etam itu mengaku mendapat pelajaran penting dari kartu merah pertamanya sebagai pesepak bola profesional. Meskipun sedih, dia berusaha menerimanya dengan lapang dada.

"Alhamdulillah bisa mendapatkan tiga poin meskipun saya mendapat kartu merah dan ini menjadi pelajaran buat saya juga," kata Etam, dikutip Minggu (23/11/2025).

"Saya pikir waktu pelanggaran kedua itu tidak kartu merah. Sebelumnya wasit bilang 'tidak apa-apa dan kalau satu kali lagi pelanggaran kena kartu merah'. Pemain Dewa memprotes untuk memberikan kartu merah. Di situ kami tidak bisa lakukan apa-apa," lanjutnya.