JPNN.com - Kriminal

Pelaku Begal di Jambi Ini Mengaku Intel

Minggu, 01 Maret 2026 – 02:49 WIB
Pelaku Begal di Jambi Ini Mengaku Intel - JPNN.COM
Dua pelaku begal modus mengaku intel diamankan personel kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Batang Hari Polda Jambi, Kamis (26/2/2026). ANTARA/HO-Polsek Muara Tembesi.

jpnn.com - Personel Polsek Muara Tembesi, Polres Batang Hari, Jambi, menangkap dua pelaku perampasan alias begal sepeda motor yang dalam aksinya mengaku sebagai anggota intelijen.

Aksi kejahatan tersebut terjadi pada Selasa (24/2) dini hari di Dusun Sungai Rumbai, Desa Sungai Pulai, Kecamatan Muara Tembesi.

Kapolsek Muara Tembesi Iptu Sugeng menyebut kedua pelaku melancarkan aksinya dengan menghentikan korban di jalan raya, dan mengaku sebagai anggota intel yang sedang memburu bandar narkoba.

"Untuk memperkuat tipu daya, pelaku memperlihatkan benda yang menyerupai senjata api guna menakut-nakuti korban," kata Sugeng, Sabtu (28/2/2026).

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menghentikan pengendara yang lewat di lokasi kejadian dengan dalih meminjam sepeda motor dan telepon genggam untuk keperluan operasi kepolisian, lalu membawa kabur barang-barang milik korban.

Korban yang menyadari telah menjadi sasaran penipuan, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Muara Tembesi.

Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan lapangan, petugas berhasil melacak keberadaan pelaku. Keduanya ditangkap di kawasan Pasar Muara Tembesi pada Kamis (26/2).

"Dari tangan tersangka, polisi menyita satu buah korek api berbentuk pistol replika yang digunakan saat beraksi, serta barang bukti sepeda motor milik korban," ujarnya.

