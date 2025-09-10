Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pelaku Industri Dukung Upaya Pemberantasan Rokok Elektronik Ilegal

Rabu, 10 September 2025 – 16:29 WIB
Ilustrasi rokok elektrik. Foto: Humas Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Firmansyah Siregar menyatakan upaya pemerintah untuk menekan peredaran rokok elektronik atau vape ilegal di Indonesia disambut baik oleh pelaku usaha rokok elektronik. 

Meski demikian, para pelaku usaha juga berharap Pemerintah dapat menyikapinya dengan bijaksana dan tidak mengeluarkan peraturan eksesif yang berpotensi mengancam industri legal. 

Dia menjelaskan kolaborasi dengan pelaku usaha diharapkan dapat dijadikan salah satu upaya untuk mengatasi peredaran rokok elektronik ilegal yang belakangan tengah marak. 

"Kami sangat mengapresiasi upaya Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap vape yang beredar di pasaran," kata Firmansyah dalam keterangannya, Rabu (10/9). 

Dia juga berpendapat langkah ini merupakan langkah yang tepat mengingat aturan eksesif alih-alih menyelesaikan masalah justru berpotensi mematikan kelangsungan industri rokok eletrik.

“Kalau aturannya terlampau eksesif, maka industrinya berpotensi mati. Namun, apakah barangnya akan berhenti beredar? Justru nanti akan semakin liar dan kontrol semakin tidak ada,” tuturnya. 

Dia melanjutkan konsumen akan berusaha dengan berbagai cara untuk mencari maupun memproduksi rokok elektronik secara mandiri. 

Menurutnya, situasi ini justru akan sangat membahayakan bagi kesehatan publik dan akan menjadi beban baru bagi pemerintah. 

