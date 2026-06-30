Pelaku Industri Minta Pemerintah Memperluas Stimulus Kendaraan Bermotor

Selasa, 30 Juni 2026 – 06:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendorong pemerintah memperluas kebijakan stimulus untuk seluruh jenis kendaraan bermotor.

Usulan itu bertujuan agar pertumbuhan industri otomotif nasional tetap terjaga di tengah perubahan pasar yang dinamis.

Ketua Harian Gaikindo Anton Kumonty menilai berbagai kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah telah memberikan dampak positif bagi industri.

Insentif fiskal, kemudahan investasi, hingga forum dialog dengan pelaku usaha dinilai mampu menciptakan kepastian bagi investor, sekaligus menjaga daya saing sektor otomotif.

"Sejumlah program seperti fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS) yang membebaskan bea masuk bahan baku dan komponen tertentu."

"Lalu, kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) saat masa pemulihan ekonomi, terbukti membantu menjaga permintaan pasar dan utilisasi pabrik kendaraan," kata Anton dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Di sisi lain, pengembangan kendaraan ramah lingkungan melalui program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), juga dinilai berhasil menarik investasi baru sekaligus meningkatkan penggunaan komponen lokal.

Meski demikian, Gaikindo menilai dukungan pemerintah sebaiknya tidak hanya difokuskan pada kendaraan elektrifikasi.