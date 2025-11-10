Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pelaku Ledakan di SMAN 72 Antiagama Tertentu? Polisi Menjawab Begini

Senin, 10 November 2025 – 23:29 WIB
Pelaku Ledakan di SMAN 72 Antiagama Tertentu? Polisi Menjawab Begini
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin (10/11/2025). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya masih terus mendalami motif pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan bahwa pelaku bukan antiagama tertentu atau terlibat dengan organisasi atau kelompok tertentu.

"Kami juga ingin meluruskan kepada masyarakat, memang terjadi di tempat ibadah, tetapi yang bersangkutan ini bukan antiagama tertentu," kata saat ditemui di Jakarta, Senin.

Saat dikonfirmasi apa yang membuat terduga pelaku melakukan hal tersebut, Budi menyebutkan untuk motif masih dilakukan pendalaman.

"Diduga ada kurang perhatian keluarga dan itu sudah akumulasi, artinya, dari rumah, dari keluarga dan dari lingkungan sekitar, ini yang membuat jadi akumulasi yang harusnya kita berempati," katanya.

Detasemen Khusus (Densus) 88 terus mendalami dan menelusuri keterkaitan antara terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11) siang dengan jaringan teror.

"Densus 88 menganalisa, apakah ini ada kaitan dengan pelaku-pelaku aksi teror lainnya, termasuk bagaimana motif. Itu adalah kewenangan dari Densus 88," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Polda Metro Jaya, Sabtu (8/11).

Budi menyebut, kepolisian terus mendalami kasus ledakan yang terjadi di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta bukan antiagama tertentu atau terlibat dengan organisasi atau kelompok tertentu.

