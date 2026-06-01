Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Menyerahkan Diri, Motif Pembunuhan di OKU Diungkap Polisi

Selasa, 02 Juni 2026 – 02:02 WIB
Pelaku Menyerahkan Diri, Motif Pembunuhan di OKU Diungkap Polisi - JPNN.COM
Tersangka HN menyerahkan diri ke Polsek Lengkiti, Senin (1/6/2026). ANTARA/Edo Purmana

jpnn.com - Pria berinisial HN (29) menyerahkan diri kepada polisi setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Rahan Randi (31), warga Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Peristiwa pembunuhan sadis yang terjadi subuh, Senin (1/6/2026) sekitar pukul 04.30 WIB itu pun akhirnya terungkap.

"Pelaku berinisial HN (29) saat ini sudah kami amankan di Mapolres OKU," kata Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo di Baturaja, Senin.

Baca Juga:

Dia menjelaskan kurang dari 12 jam setelah pembunuhan terjadi, tersangka didampingi kepala Desa Bumi Kawa beserta keluarga menyerahkan diri ke Mapolsek Lengkiti.

Pelaku menyerahkan diri ke Polsek Lengkiti setelah dilakukan upaya persuasif oleh jajaran kepolisian bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan keluarga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, peristiwa pembunuhan tersebut diduga dilatari sakit hati karena telepon genggam milik pelaku diambil oleh korban.

Baca Juga:

"Telepon genggam milik pelaku dipinjam oleh korban dan tidak dikembalikan. Ketika ditanya, korban menjawab dengan nada kasar," jelasnya.

Diduga tersulut emosi yang memuncak, pelaku yang sudah membekali diri dengan sebilah parang langsung menyerang korban.

Pria berinisial HN (29) menyerahkan diri kepada polisi setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Rahan Randi (31), warga Desa Bumi Kawa, OKU.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  pelaku  Menyerahkan Diri  Oku 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp