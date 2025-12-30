Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Pelecehan Anak di Bawah Umur di Pasar Minggu Ditangkap

Selasa, 30 Desember 2025 – 21:53 WIB
Pelaku Pelecehan Anak di Bawah Umur di Pasar Minggu Ditangkap - JPNN.COM
Tindakan pelecehan seksual. Ilustrasi: ANTARA/Andre Angkawijaya

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria berinisial A, 33, terduga pelaku pelecehan anak di bawah umur berinisial AN, 7, di kawasan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Telah diamankan seorang laki-laki diduga telah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur," kata Kanit Reskrim Polsek Pasar Minggu Iptu Muhammad Adha Arfa Syala di Jakarta, Selasa.

Adha mengatakan peristiwa pelecehan itu terjadi pada Kamis (25/5) sore pukul 17.00 WIB saat korban bermain bersama dua teman di depan rumahnya. Kemudian datang pelaku sebagai pedagang tahu bulat keliling melintas.

Baca Juga:

Selanjutnya, pelaku mendatangi korban dan melakukan tindakan pelecehan hingga akhirnya kabur. 

"Korban berteriak mengadu ke ibunya," ucapnya.

Pada Senin (29/12) petang pukul 18.00 WIB, pelaku kembali datang berjualan di TKP yang kemudian diamankan oleh warga.

Baca Juga:

"Saat petugas datang, pelaku dalam keadaan luka-luka dan situasi yang tidak kondusif dikarenakan warga berusaha terus untuk memukuli pelaku, selanjutnya petugas mengamankan dan membawa pelaku," ucapnya.

Diketahui pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak tiga kali dan kini telah diamankan Polsek Pasar Minggu.(antara/jpnn)

Seorang pria berinisial A, 33, terduga pelaku pelecehan anak di bawah umur berinisial AN, 7, di kawasan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pelaku pelecehan seksual  pelecehan anak di bawah umur  Pasar Minggu  Jakarta Selatan 
BERITA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp