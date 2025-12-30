Pelaku Pelecehan Anak di Bawah Umur di Pasar Minggu Ditangkap

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria berinisial A, 33, terduga pelaku pelecehan anak di bawah umur berinisial AN, 7, di kawasan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Telah diamankan seorang laki-laki diduga telah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur," kata Kanit Reskrim Polsek Pasar Minggu Iptu Muhammad Adha Arfa Syala di Jakarta, Selasa.

Adha mengatakan peristiwa pelecehan itu terjadi pada Kamis (25/5) sore pukul 17.00 WIB saat korban bermain bersama dua teman di depan rumahnya. Kemudian datang pelaku sebagai pedagang tahu bulat keliling melintas.

Selanjutnya, pelaku mendatangi korban dan melakukan tindakan pelecehan hingga akhirnya kabur.

"Korban berteriak mengadu ke ibunya," ucapnya.

Pada Senin (29/12) petang pukul 18.00 WIB, pelaku kembali datang berjualan di TKP yang kemudian diamankan oleh warga.

"Saat petugas datang, pelaku dalam keadaan luka-luka dan situasi yang tidak kondusif dikarenakan warga berusaha terus untuk memukuli pelaku, selanjutnya petugas mengamankan dan membawa pelaku," ucapnya.

Diketahui pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak tiga kali dan kini telah diamankan Polsek Pasar Minggu.(antara/jpnn)