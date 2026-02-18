Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Pelecehan Seksual di Bekasi Terekam CCTV, Anda Kenal?

Rabu, 18 Februari 2026 – 09:17 WIB
Tangkapan layar - Detik-detik pelaku pelecehan seksual melakukan 'begal payudara' terhadap seorang perempuan di Jalan Nona Merah RT 005/RW 004, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com - Polisi mengusut kasus pelecehan seksual bermodus begal payudara terhadap seorang perempuan di Jalan Nona Merah RT 005/RW 004, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat AKP Engkus Kusnadi menyebut hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi dari korban. Namun, langkah penyelidikan tetap dilakukan guna mengantisipasi kejadian serupa agar tak terulang kembali.

"Petugas sudah ke TKP dan melakukan pengecekan. Kami juga masih mencari informasi mengenai identitas korban pelecehan. Sampai sekarang belum ada laporan resmi, saya masih berkoordinasi dengan Pak RT setempat," kata dia, Selasa (17/2/2026).

Selain mencari korban, polisi juga berupaya memburu pelaku yang diduga menggunakan sepeda motor jenis Honda PCX.

Akan tetapi, identifikasi pelat nomor kendaraan pelaku terkendala karena tidak terlihat jelas dalam rekaman kamera pengawas.

"Pelaku menggunakan motor PCX. Sayangnya, pelat nomor kendaraan tidak terpantau jelas pada rekaman CCTV," ujar AKP Engkus.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang beredar, kejadian bermula saat korban yang mengenakan jilbab, kaus panjang, dan celana panjang hitam itu tengah berjalan di gang sempit.

Pelaku yang mengendarai motor mendekati korban dari arah belakang. Saat berada di samping korban, pelaku langsung menyentuh bagian dada korban dengan tangan kiri sebelum bergegas melarikan diri.

Pelaku pelecehan seksual berupa begal payudara di Cikarang Barat, Bekasi terekam karema CCTV warga. Wajah pelaku yang menggunakan Honda PCX terlihat.

