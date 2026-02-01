Pelaku Pelemparan Kaca Mobil di Gunung Megang Ditangkap, Nih Tampangnya

jpnn.com, MUARA ENIM - Jajaran Polsek Gunung Megang meringkus pelaku pelemparan kaca mobil yang sempat viral di media sosial, tepatnya Instagram.

Pelaku berinisial AUP (23), warga Dusun IV Desa Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim.

Kapolsek Gunung Megang AKP KMS Erwin mengatakan kepolisian langsung menyelidiki video viral aksi pemalakan di perlintasan rel kereta api Parwe.

"Pelaku diringkus di sebuah bengkel mobil di Desa Gunung Megang Luar, Jumat (30/1/2026)," ungkap Erwin, Minggu (1/2/2026)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden tersebut bermula saat pelaku meminta uang sebesar Rp 50.000 kepada sopir truk boks yang sedang berhenti di palang pintu perlintasan.

Lantaran permintaannya ditolak, pelaku lalu melempar kaca kendaraan korban dengan batu dan mengancam korban.

"Sopir akhirnya memberikan uang Rp 20.000 karena merasa terancam setelah kaca mobilnya dilempar," beber Erwin.

Selain aksi premanisme, AUP juga terlibat kasus penganiayaan terhadap korban berinisial MR (28) pada Sabtu (24/1/2026).