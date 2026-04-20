JPNN.com - Daerah

Pelaku Pembacokan Pria di Cinambo Akhirnya Ditangkap

Senin, 20 April 2026 – 12:12 WIB
Ilustrasi pembacokan. Grafis: JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi menangkap pelaku pembunuhan pria berinisial M yang mayatnya ditemukan di kontrakan di Jalan Sandang, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan, pelaku ditangkap di daerah Kabupaten Cirebon pada Minggu (19/4/2026), setelah beberapa hari melarikan diri.

"Betul, sudah ditangkap," kata Anton saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Adapun M ditemukan meninggal dunia akibat penganiayaan atau pembacokan di sebuah kontrakan di Jalan Sandang, Cinambo, pada Jumat (17/4) dini hari.

Setelah itu, pelaku melarikan diri ke kawasan Jatibarang untuk menghindari polisi.

Tim gabungan dari Resmob Polda Jabar, Polrestabes Bandung, dan Unit Reskrim Polsek Cinambo kemudian melakukan pengejaran berdasarkan petunjuk yang didapat di TKP maupun saksi.

Pelaku akhirnya ditangkap di wilayah Kabupaten Cirebon, tepatnya di Jalan Rawa Urip.

Anton mengungkapkan, tersangka berinisial IS (43 tahun), warga Ujung Berung, Kota Bandung sudah dibawa ke kantor Satreskrim Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan.

Polisi menangkap pelaku pembacokan seorang pria di kontrakan di Cinambo, Kota Bandung. Motif masih didalami.

pembacokan  pembunuhan  Bandung  Jawa Barat 
