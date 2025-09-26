Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Pembuang Bayi di Palmerah Jakbar Terekam CCTV

Jumat, 26 September 2025 – 15:51 WIB
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung. ANTARA/Risky Syukur
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung. ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Polisi sampai saat ini masih memburu pelaku pembuang bayi yang ditemukan terbungkus tas di depan Griya Yatim & Dhuafa Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), pada Minggu (21/9).

Bayi prematur yang ditemukan terbungkus tas itu dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Tarakan.

"Kami sudah cek CCTV (kamera pengawas) pada malam hari itu. Memang tertutup (wajah pelaku), tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap siapa pelakunya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung, Jumat.

Dari rekaman CCTV, kata dia, pelaku nampak berpostur laki-laki dengan wajah tertutup helm.

"Dari lihat CCTV, memang posturnya seperti laki-laki menggunakan helm pada malam hari. kami akan menggunakan teknologi ataupun informasi masyarakat sendiri. Mudah-mudahan (bisa teridentifikasi) dan mohon doanya agar kami segera mengungkap," ujar Arfan.

Bayi malang tersebut ditemukan pertama kali oleh anak asuh di rumah yatim tersebut pada Minggu (21/9) sekitar pukul 07.00 WIB dalam kondisi tak berbusana di dalam sebuah goodie bag berwarna hitam.

Tali pusarnya sudah lepas, namun hanya ditutupi dengan tisu. Bayi malang itu pun lantas dibawa ke Puskesmas Palmerah untuk perawatan pertama.

Setelah itu, bayi perempuan tersebut dilarikan ke RSUD Tarakan untuk dimasukkan ke ruang PICU.

Polisi sampai saat ini masih memburu pelaku pembuang bayi yang ditemukan terbungkus tas di Palmerah, Jakarta Barat.

