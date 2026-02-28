Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Pembunuhan ASN di Wamena Sudah Tertangkap

Minggu, 01 Maret 2026 – 02:32 WIB
Pelaku Pembunuhan ASN di Wamena Sudah Tertangkap - JPNN.COM
Wakapolres Jayawijaya AKP Albert Mabel saat konferensi pers terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan ASN di Wamena beserta barang bukti yang disita. ANTARA/HO-Humas Polres Jayawijaya

jpnn.com - Tim Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya, Papua Pegunungan telah menangkap pelaku pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN di Wamena.

Wakapolres Jayawijaya AKP Albert Mabel memimpin anggotanya yang menangkap terduga pelaku pembunuhan ASN di Wamena berinisial DK di tempat persembunyian pelaku, di Distrik Walesi, Jayawijaya.

Mabel dalam keterangan tertulis di Wamena, Sabtu (28/2/2026), mengatakan terduga merupakan pelaku pembunuhan terhadap korban berinisial LS yang terjadi pada 24 Februari 2026 di Jalan Ahmad Yani Wamena.

Baca Juga:

"Terduga pelaku sempat melarikan diri, dan kami aparat kepolisian berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucapnya.

Polisi sebelum penangkapan terlebih dahulu bernegosiasi bersama pihak keluarga terduga pelaku.

"Setelah negosiasi yang kami lakukan begitu panjang, akhirnya terduga pelaku bersedia menyerahkan diri tanpa adanya perlawanan," ujarnya.

Baca Juga:

Berdasarkan pemeriksaan awal, motif terduga pelaku melakukan perbuatannya adalah sakit hati karena diputuskan oleh korban secara sepihak.

"Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Jayawijaya untuk proses hukum lebih lanjut," katanya.

Tim Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya, Papua Pegunungan telah menangkap pelaku pembunuhan aparatur sipil negara atau ASN di Wamena.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  Pelaku pembunuhan  ASN  Wamena  polres jayawijaya 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp