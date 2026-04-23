Pelaku Pembunuhan di OKU Selatan Diringkus

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU SELATAN - Anggota Polres OKU Selatan meringkus pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di areal kebun kopi Desa Perupus, Kecamatan Buat Runjung.

Pelaku berinisial DC (16) diamankan tanpa perlawanan hanya beberapa jam setelah kejadian pada Rabu 22 April 2026.

Peristiwa berdarah tersebut menimpa korban berinisial HS (20) seorang petani asal Desa Kagelang. Korban ditemukan tak bernyawa di lokasi kejadian.

Insiden bermula saat korban bersama pelaku dan seorang saksi berangkat bekerja memanen kopi. Di lokasi, terjadi perselisihan terkait persoalan uang pinjaman dari hasil upah panen sebelumnya.

Meskipun sempat dilerai, situasi kembali memanas sekitar pukul 11.00 WIB. Saat korban dalam posisi menunduk sedang bekerja, pelaku secara tiba-tiba melakukan penusukan menggunakan senjata tajam ke arah punggung kiri korban, setelah melakukan penusukan pelaku melarikan diri.

Korban sempat meminta pertolongan dan dievakuasi ke Puskesmas Buay Runjung sebelum dirujuk ke RSUD Muaradua. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan.

Merespon kejadian tersebut, Tim Sat Reskrim Polres OKU Selatan yang dipimpin AKP Aston L. Sinaga bersama Polsek Buay Runjung segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan intensif.

Melalui pendekatan persuasif terhadap keluarga pelaku, DC akhirnya menyerahkan diri ke Mapolsek Buay Runjung pada Rabu 22 April 2026 pukul 14.30 WIB.