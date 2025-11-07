Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Pembunuhan Pegawai Konter di Bandung Diduga Masuk Lewat Atap WC

Jumat, 07 November 2025 – 20:12 WIB
Pelaku Pembunuhan Pegawai Konter di Bandung Diduga Masuk Lewat Atap WC - JPNN.COM
Garis polisi dipasang di TKP dugaan pembunuhan pria di konter pulsa, Jalan Sukamulya, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jumat (7/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan yang dialami seorang pria di konter polisi, Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. 

Dalam penyelidikan sementara, korban ditemukan tewas di area kamar mandi. Bagian atap kamar mandi rusak, yang diduga pelaku masuk dari sana.

"Iya bisa jadi kemungkinan seperti itu, tapi nanti akan kami dalami lagi," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton ditemui di lokasi kejadian, Jumat (7/11/2025).

"Iya, (korban) ditemukan di kamar mandi," lanjutnya. 

Adapun korban ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka tusuk. Hal ini yang menjadi dugaan awal polisi kasus ini masuk kategori pembunuhan 

Meski begitu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung masih akan mendalaminya.

"Untuk sementara lukanya kami lihat ada luka terbuka ya. Jadi memang ada indikasi kekerasan dari benda-benda tajam," ucapnya.

Luka tusuk, kata Anton, ditemukan di bagian kepala dan tangan korban.

Polisi menemukan kerusakan di bagian atap kamar mandi yang diduga jadi pintu masuk pelaku pembunuhan pria di konter pulsa Bandung.

