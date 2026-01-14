Pelaku Pembunuhan Pria di Otista Bandung Ditangkap, Pemicunya Sepele

Rabu, 14 Januari 2026 – 10:10 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang pria di Jalan Otto Iskandardinata, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pada 9 Desember 2025.

Korban ditemukan tewas bersimbah darah di trotoar jalan pada pagi hari.

Pelaku berinisial SP (35 tahun) yang diringkus di Jakarta, setelah sempat melarikan diri seusai menikam korban hingga tewas.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan, pelaku ditangkap pada Minggu (11/1/2026). Penangkapan dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan mengantongi cukup bukti keterlibatan pelaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, SP terbukti sebagai pelaku penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Anton menjelaskan, saat kejadian pelaku berada dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan.

Pelaku mengaku kehilangan kunci sepeda motor dan telepon genggamnya, lantas mencari barang tersebut di sekitar lokasi kejadian.. Dalam proses pencarian itu, pelaku bertemu dengan korban yang tidak dikenalnya.

Diduga terjadi cekcok antara keduanya, karena korban tidak diterima atas tudingan pelaku terkait barang yang hilang.