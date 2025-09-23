Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Pembunuhan Sadis di Pacitan Masih Berkeliaran

Selasa, 23 September 2025 – 04:00 WIB
Pelaku Pembunuhan Sadis di Pacitan Masih Berkeliaran - JPNN.COM
Rumah Miswati di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dipasangi garis polisi setelah aksi pembunuhan brutal pada Sabtu (20/9/2025) malam. (Antara/HO - Polres Edu)

jpnn.com, PACITAN - Wawan (38), pelaku pembunuhan mantan mertua yang juga melukai empat anggota keluarga mantan istri di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, masih berkeliaran.

Polisi bersama warga masih mengejar pelaku yang kabur ke dalam hutan.

"Masyarakat ikut membantu, tetapi pencarian terkendala medan hutan yang luas dan minim penerangan," ujar Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar, Senin.

Baca Juga:

Menurut Ayub, dugaan sementara motif pelaku berkaitan dengan persoalan rumah tangga.

"Pelaku sakit hati karena perceraian dan rencana mantan istrinya untuk menikah lagi," kata dia.

Peristiwa tragis itu terjadi Sabtu malam (20/9) saat WW mendatangi rumah mantan istrinya, Miswati.

Baca Juga:

Tanpa banyak bicara, pelaku langsung menyerang dengan senjata tajam.

Tiwi, mantan mertua pelaku, tewas di lokasi akibat luka sayatan di leher. Empat korban lain yakni mantan istri, ipar, dan keponakan mengalami luka serius dan dirawat di RSUD dr. Darsono.

Wawan (38), pelaku pembunuhan mantan mertua yang juga melukai empat anggota keluarga mantan istri di Pacitan belum tertangkap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  pacitan  Pembunuhan di Pacitan  Jawa Timur 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp