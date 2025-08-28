Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank Sangat Profesional, Ada Tim Pengintai

Kamis, 28 Agustus 2025 – 04:00 WIB
Pelaku Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank Sangat Profesional, Ada Tim Pengintai - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi. Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang (kacab) salah satu bank di Jakarta Pusat bernama Mohamad Ilham Pradipta (37) dilakukan para pelaku sangat profesional.

Salah satu tersangka pria berinisial RS berperan sebagai penyedia tim pengintai.

"RS sempat melarikan diri dari rumahnya di daerah Candisari, Semarang sebelum petugas tiba di lokasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (27/8).

Baca Juga:

Namun, kata Ade Ary, kemudian dilakukan pengejaran dan tim berhasil tangkap RS di tempat persembunyiannya di Jalan Handayani, Sendangrejo, Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (24/8) pukul 02.15 WIB.

Dia mengatakan dalam kasus penculikan dan pembunuhan korban, RS berperan menyediakan tim pengintai dan tim IT (teknologi informasi).

"Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh tim, RS ini berperan menyediakan tim pantau yang mengikuti kegiatan korban dan juga menyediakan tim IT," katanya.

Baca Juga:

RS pun masuk dalam total 15 tersangka yang telah diamankan oleh kepolisian.

Dengan diungkapnya peran RS, maka sudah ada sembilan tersangka yang diketahui perannya dalam aksi kriminal tersebut.

Kasus penculikan dan pembunuhan kacab bank di Jakarta Mohamad Ilham Pradipta dilakukan para pelaku sangat profesional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kacab Bank Dibunuh  pembunuhan kacab bank  Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank  pembunuhan 
BERITA KACAB BANK DIBUNUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp