Pelaku Penembakan di Desa Semeteh Akhirnya Menyerahkan Diri ke Polisi

jpnn.com, MUSI RAWAS - Pelaku kelima penembakan di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Pria bernama bernama Hasani itu menyerahkan diri pada Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 09.30 WIB.

Sebelumnya, tiga pelaku lainnya bernama Jhon Anthoni (62), Lagenda (27), Alfa Rizal (21 dan Reza sudah terlebih dahulu ditangkap.

Kanit Reskrim Polsek Muara Lakitan IPDA Erwin menjelaskan, pihak kepolisian bersama keluarga pelaku telah melakukan komunikasi intensif agar Hasani bersedia mempertanggungjawabkan kesalahannya.

"Kapolsek Muara Lakitan bersama anggota dan Unit Reskrim melakukan pendekatan serta penggalangan kepada pihak keluarga agar pelaku menyerahkan diti," ungkap Erwin saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (22/5/2026).

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Keluarga pelaku kemudian menghubungi pihak Polsek Muara Lakitan untuk menjemput Hasani dan membawanya ke kantor polisi.

"Pelaku diserahkan langsung oleh pihak keluarga dan selanjutnya diamankan ke Polsek Muara Lakitan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," tegasnya.

Menurut Erwin, seluruh pelaku kini sudah diamankan. Pihak kepolisian masih mendalami kasus penembakan yang sempat menghebohkan warga Desa Semeteh tersebut.