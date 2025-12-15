Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional

Pelaku Penembakan di Pantai Bondi Ayah dan Anak

Senin, 15 Desember 2025 – 10:32 WIB
Ilustrasi penembakan. (ANTARA/HO)

jpnn.com - MOSKOW - Kepolisian New South Wales (NSW) mengungkap bahwa terduga pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, merupakan ayah dan anak. 

“Para pelaku adalah seorang pria berusia 50 tahun dan seorang pria berusia 24 tahun, yang merupakan ayah dan anak,” kata Komisaris Kepolisian NSW Mel Lanyon dalam konferensi pers.

“Pria berusia 50 tahun telah meninggal dunia, sementara pria berusia 24 tahun saat ini dirawat di rumah sakit,” tambahnya.

Insiden penembakan terjadi pada Minggu (14/12), ketika beberapa pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah warga di Pantai Bondi.

Kepolisian NSW melaporkan 16 orang tewas dan 40 lainnya terluka.

Lanyon menambahkan bahwa berdasarkan penyelidikan polisi, hanya dua orang yang terlibat dalam serangan tersebut.

Adapun penyiar publik Israel, Kan, menyebutkan bahwa penembakan terjadi saat upacara penyalaan lilin Hanukkah yang dihadiri banyak anggota komunitas Yahudi setempat.

Sementara itu, ABC Australia melaporkan bahwa sebuah alat peledak rakitan ditemukan di lokasi kejadian. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

