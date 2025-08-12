Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pelaku Penganiayaan Berat di Ogan Ilir Ditangkap Polisi

Selasa, 12 Agustus 2025 – 13:04 WIB
Ilustrasi - pelaku ditangkap polisi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - Pria berinisial HBA (25) warga Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan ditangkap polisi Unit Reskrim Polsek Pemulutan, Polres Ogan Ilir terkait kasus penganiayaan berat.

Kapolsek Pemulutan IPTU Nugrah Angga Oktari mengungkapkan bahwa peristiwa penikaman terjadi di dekat kalangan Desa Sungai Lebung, Kamis (7/8/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.

Di mana korban SBA (45) yang berprofesi sebagai petani mengalami luka serius akibat ditikam di pinggul kiri, dada kiri, dan perut.

Tak hanya itu, korban juga dipukul berkali-kali di kepala dan wajah oleh pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau.

Kapolsek Pemulutan IPTU Nugrah Angga Oktari menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari saksi bahwa pelaku berniat menyerahkan diri.

"Kami bersama Kanit Reskrim Aipda Reki Diansyah dan anggota langsung amankan pelaku pada Jumat (8/8/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya,” kata Nugrah, Selasa (12/8/2025).

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu gagang pisau warna cokelat dan satu baju singlet warna kuning berlumuran darah.

Lakukan penganiayaan berat terhadap petani berinisial SBA (45), pemuda di Ogan Ilir ini ditangkap polisi dari Polsek Pemulutan. Begini kejadiannya.

TAGS   penganiayaan  Penganiayaan berat  penikaman  Ogan Ilir  ditangkap polisi 
