JPNN.com - Kriminal

Pelaku Penganiayaan Mahasiswa di Karawang Ditangkap

Rabu, 04 Februari 2026 – 07:45 WIB
Polisi saat memeriksa lokasi kejadian penganiayaan yang dilakukan seorang mahasiswa. (ANTARA/HO-Polres Karawang)

jpnn.com - Polisi dari Polsek Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang menimpa seorang mahasiswa.

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan menyebut polisi menangkap seorang terduga pelaku berinisial DMY (19), warga Kabupaten Serang, Banten yang yang juga berstatus mahasiswa.

Peristiwa penganiayaan terjadi pada Senin (2/2), sekitar pukul 23.00 WIB, di wilayah Perumnas Bumi Telukjambe Blok G, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang.

Korban diketahui berinisial ADK (18), seorang pelajar/mahasiswa, warga Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, sedangkan terduga pelaku DMY (19), juga berstatus pelajar/mahasiswa.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kejadian bermula saat korban bersama seorang saksi sedang berbelanja di warung.

Di lokasi tersebut, korban bertemu dengan terduga pelaku. Selanjutnya, secara tiba-tiba korban dipanggil oleh pelaku.

Saat itu korban langsung menghampiri. Namun, secara tiba-tiba korban dipiting bagian leher, dibanting ke aspal, dan ditusuk dengan menggunakan senjata tajam.

"Akibat kejadian itu, korban mengalami luka robek di bagian pinggul dekat tulang ekor, luka robek di punggung kiri bawah, serta luka lecet di perut sebelah kiri," kata dia, Selasa (3/2/2026).

