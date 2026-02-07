Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Penganiayaan Wanita di Tangerang Sudah Ditangkap, Begini Motifnya

Sabtu, 07 Februari 2026 – 18:30 WIB
Pelaku Penganiayaan Wanita di Tangerang Sudah Ditangkap, Begini Motifnya
Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Jajaran Polres Metro Tangerang Kota menangkap EJ (35), pelaku penganiayaan berat di wilayah Cipondoh yang menyebabkan seorang wanita berinisial AS mengalami sembilan luka tusuk di bagian perut dan punggung.

"Pelaku diamankan bersama barang bukti, sehingga situasi dapat segera dikendalikan dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas yang lebih luas," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari di Tangerang, Sabtu (7/2/2026).

Dia mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan awal, aksi penganiayaan ini diduga dipicu oleh persoalan pribadi.

Baca Juga:

Pelaku mengaku sakit hati karena merasa korban kerap mengejek dan merendahkan keluarganya, hingga akhirnya EJ nekat melakukan penyerangan secara brutal.

"Apa pun alasannya, tindakan kekerasan tidak dibenarkan. Setiap persoalan seharusnya diselesaikan dengan cara yang bijak dan sesuai hukum," tegas Kapolres.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (6/2) pukul 12.30 WIB, di Jalan KH Agus Salim Gang Sawo 3.

Baca Juga:

Korban diketahui berinisial AS saat itu sedang mengantarkan anaknya ke sekolah.

Tanpa diduga, korban diserang oleh pelaku berinisial EJ (35) menggunakan senjata tajam jenis pisau.

Pelaku penganiayaan wanita di Cipondoh, Tangerang Kota yang membuat korban menderita 9 luka tusuk, ditangkap polisi. Begini motif tersangka.

penganiayaan  penusukan  Wanita  Polres Tangerang Kota  Ditangkap 
