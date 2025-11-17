Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pelaku Penipuan Bermodus Rekrutmen Pilot Digulung Polisi, Lihat Tuh

Senin, 17 November 2025 – 13:07 WIB
Petugas dari Satreskrim Polresta Bandara Soetta menggiring pelaku penipuan perekrutan tenaga kerja. Foto: ANTARA/Azmi Samsul M

jpnn.com, TANGERANG - Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar modus penipuan berkedok rekrutmen karyawan berprofesi sebagai pilot di salah satu maskapai penerbangan.

Kapolres Bandara Soekarno Hatta Kombes Ronald Sipayung di Tangerang, Senin, mengatakan pengungkapan kasus penipuan rekrutmen karyawan ini mencatat pelaku meraup keuntungan senilai Rp 1,3 miliar.

"Untuk pelaku berinisial RTI saat ini telah diamankan petugas. Diketahui, atas aksi kejahatannya sejumlah korban dengan kerugian hingga mencapai lebih dari 1,3 miliar," jelasnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan penerimaan laporan dugaan penipuan calon pilot terhadap tiga orang korban diketahui mengalami kerugian dengan masing-masingnya yakni mencapai Rp35 juta, Rp550 juta hingga Rp800 juta.

"Kemungkinan korban masih bertambah, ini masih terus kami dalami dan kembangkan," ucapnya.

Untuk penanganan perkara ini, tim penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) masih melakukan pengembangan penyidikan atas kemungkinan adanya korban lain.

"Kami masih mendalami dan mengembangkan penyidikan dan jumlah korban kemungkinan masih terus bertambah," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Kompol Yandri Mono mengungkapkan, kasus ini bermula ketika korban berinisial ENA menghubungi rekannya berinisial B untuk mencari informasi lowongan pekerjaan sebagai pilot, kemudian korban diberi nomor seorang pria bernama RTI melalui WhatsApp.

