Pelaku Penipuan Rekrutmen Pilot Meraup Rp1,3 Miliar, Begini Caranya Beraksi

jpnn.com - TANGERANG - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro Jaya, mengungkap kasus penipuan berkedok rekrutmen pilot di salah satu maskapai penerbangan.

Kapolres Bandara Soekarno Hatta Kombes Ronald Sipayung menyebut pelaku penipuan ini sudah berhasil meraup keuntungan senilai Rp1,3 miliar.

"Untuk pelaku berinisial RTI saat ini telah diamankan petugas. Diketahui, atas aksi kejahatannya sejumlah korban dengan kerugian hingga mencapai lebih dari 1,3 miliar," jelasnya di Tangerang, Senin (17/11).

Lebih lanjut dia menyebutkan, berdasarkan penerimaan laporan dugaan penipuan ini, tiga orang korban mengalami kerugian masing-masing Rp35 juta, Rp550 juta, dan Rp800 juta.

"Kemungkinan korban masih bertambah, ini masih terus kami dalami dan kembangkan," ucapnya.

Untuk penanganan perkara ini, tim penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) masih melakukan pengembangan penyidikan atas kemungkinan adanya korban lain.

"Kami masih mendalami dan mengembangkan penyidikan dan jumlah korban kemungkinan masih terus bertambah," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Kompol Yandri Mono mengungkapkan, kasus ini bermula ketika korban berinisial ENA menghubungi rekannya berinisial B untuk mencari informasi lowongan pekerjaan sebagai pilot, kemudian korban diberi nomor seorang pria bernama RTI melalui WhatsApp.