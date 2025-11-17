Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Penipuan Rekrutmen Pilot Meraup Rp1,3 Miliar, Begini Caranya Beraksi

Senin, 17 November 2025 – 13:03 WIB
Pelaku Penipuan Rekrutmen Pilot Meraup Rp1,3 Miliar, Begini Caranya Beraksi - JPNN.COM
Petugas dari Satreskrim Polresta Bandara Soetta menggiring pelaku penipuan perekrutan pilot. Foto: ANTARA/Azmi Samsul M

jpnn.com - TANGERANG - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro Jaya, mengungkap kasus penipuan berkedok rekrutmen pilot di salah satu maskapai penerbangan.

Kapolres Bandara Soekarno Hatta Kombes Ronald Sipayung menyebut pelaku penipuan ini sudah berhasil meraup keuntungan senilai Rp1,3 miliar.

"Untuk pelaku berinisial RTI saat ini telah diamankan petugas. Diketahui, atas aksi kejahatannya sejumlah korban dengan kerugian hingga mencapai lebih dari 1,3 miliar," jelasnya di Tangerang, Senin (17/11).

Baca Juga:

Lebih lanjut dia menyebutkan, berdasarkan penerimaan laporan dugaan penipuan ini, tiga orang korban mengalami kerugian masing-masing Rp35 juta, Rp550 juta, dan Rp800 juta.

"Kemungkinan korban masih bertambah, ini masih terus kami dalami dan kembangkan," ucapnya.

Untuk penanganan perkara ini, tim penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) masih melakukan pengembangan penyidikan atas kemungkinan adanya korban lain.

Baca Juga:

"Kami masih mendalami dan mengembangkan penyidikan dan jumlah korban kemungkinan masih terus bertambah," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Kompol Yandri Mono mengungkapkan, kasus ini bermula ketika korban berinisial ENA menghubungi rekannya berinisial B untuk mencari informasi lowongan pekerjaan sebagai pilot, kemudian korban diberi nomor seorang pria bernama RTI melalui WhatsApp.

Pelaku penipuan rekrutmen pilot sudah berhasil meraup keuntungan senilai Rp1,3 miliar dari 3 korban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penipuan  pilot  Maskapai Penerbangan  Pelaku penipuan 
BERITA PENIPUAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp