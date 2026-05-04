Pelaku Penusukan Ibu Rumah Tangga di Tangsel Ditangkap Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Polisi akhirnya berhasil menangkap DKA, 38, pelaku penusukan terhadap seorang ibu rumah tangga berinisial DM, 49, di wilayah Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Senin, menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Minggu (3/5).

“Terduga pelaku sudah diamankan di Polsek Pondok Aren. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap peristiwa tersebut,” kata Budi.

Budi menyebutkan berdasarkan keterangan awal saksi, peristiwa tersebut diduga dilatarbelakangi persoalan pribadi antara korban dan terduga pelaku.

Namun, penyidik masih mendalami motif sebenarnya melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta keterangan dari pihak terkait.

“Dari keterangan awal, dugaan sementara ada persoalan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Namun motif pastinya masih didalami penyidik berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada,” kata Budi.

Peristiwa itu terjadi saat korban sedang melintas sambil menggendong cucunya. Terduga pelaku kemudian diduga menyerang korban menggunakan senjata tajam berupa pisau hingga mengenai bagian pinggul korban.

"Seusai kejadian, korban langsung dibawa ke RS Sari Asih Pondok Pucung, Kelurahan Jombang, Tangerang Selatan, untuk mendapatkan penanganan medis," ucapnya.