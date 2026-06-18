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JPNN.com - Kriminal

Pelaku Perampokan di Pelalawan Sadisnya Keterlaluan, Mengerikan

Kamis, 18 Juni 2026 – 07:56 WIB
Pelaku Perampokan di Pelalawan Sadisnya Keterlaluan, Mengerikan - JPNN.COM
Tampak di rekaman CCTV pelaku perampokan di Pelalawan sedang menganiaya korban. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - PELALAWAN - Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) alias perampokan terjadi di kantor pembayaran SPB TBS PT Malika Putri Tunggal (MPT), Desa Kiyap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Pelalawan, Riau.

Perampokan sadis itu terjadi pada Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Seorang karyawan yang bertugas sebagai kasir bernama Putriani Tamba (25), ditemukan bersimbah darah setelah menjadi korban perampokan.

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Pelaku diduga membawa kabur uang tunai sebesar Rp76.184.860.

Kasatreskrim Polres Pelalawan AKP Bayu Ramdhan Effendi mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

“Benar. Kami sudah menerima laporan dan sedang melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku,” kata Bayu Kamis (18/7).

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Dia menjelaskan bahwa peristiwa perampokan itu pertama kali diketahui setelah korban sempat mengirimkan foto selfie dengan wajah berlumuran darah kepada dua rekannya melalui aplikasi WhatsApp.

Dalam pesan tersebut, korban meminta pertolongan dengan menuliskan, “Tolong Gung, aku mau dibunuh orang.”

Seorang kasir bernama Putriani Tamba ditemukan bersimbah darah setelah diduga menjadi korban perampokan di Pelalawan, Riau.

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TAGS   perampokan  Pencurian dengan kekerasan  curas  Pelalawan 
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