Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Sontoloyo Pengusir Paksa Nenek Elina di Surabaya Digiring Polisi, Lihat

Senin, 29 Desember 2025 – 20:11 WIB
Pelaku Sontoloyo Pengusir Paksa Nenek Elina di Surabaya Digiring Polisi, Lihat - JPNN.COM
Polisi menggelandang tersangka berinisial SAK di Ditreskrimum Polda Jatim atas kasus dugaan pengusiran dan kekerasan terhadap perempuan lanjut usia Elina Widjajanti (80) di Surabaya. ANTARA/HO.

jpnn.com, SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pengusiran dan kekerasan terhadap perempuan lanjut usia, Elina Widjajanti (80), di Surabaya. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan pemeriksaan berbasis scientific crime investigation (SCI).

“Pagi tadi kami melakukan pemeriksaan ahli, kemudian gelar perkara dan menetapkan dua tersangka, yakni SAK dan MY. Saat ini SAK sudah kami amankan dan sedang menjalani pemeriksaan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Widi Atmoko di Surabaya, Senin (29/12).

Tersangka SAK telah ditangkap dan dibawa ke Gedung Ditreskrimum sekitar pukul 14.10 WIB, sementara tersangka MY masih dalam proses pencarian. Widi menjelaskan, peran SAK diduga membawa dan mengoordinasikan sejumlah orang yang terlibat, sedangkan MY bersama tiga orang lainnya diduga melakukan tindakan mengangkat dan membawa korban keluar rumah.

Baca Juga:

“Berdasarkan scientific crime investigation, kami menetapkan dua tersangka dan dimungkinkan akan ada tersangka lain setelah pendalaman pemeriksaan,” ujarnya.

Ia menegaskan penyidik memandang perbuatan pidana melekat pada individu, bukan kelompok atau organisasi tertentu. Kedua tersangka dijerat Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman pidana lima tahun enam bulan.

“Setelah pemeriksaan nanti, sesuai dengan KUHP, akan dilakukan penahanan,” kata Widi.

Baca Juga:

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah beredar video yang memperlihatkan sekelompok orang berpakaian merah memaksa Elina Widjajanti keluar dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. (antara/jpnn)

Polda Jatim tetapkan dua tersangka kasus dugaan pengusiran dan kekerasan terhadap Elina Widjajanti(80). Satu tersangka diamankan, satu lagi masih diburu.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   elina  Surabaya  Nenek  Madas 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp