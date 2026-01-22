Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pelaku Tabrak Lari di Bandung Sempat Antar Korban ke Puskesmas

Kamis, 22 Januari 2026 – 13:41 WIB
Pelaku Tabrak Lari di Bandung Sempat Antar Korban ke Puskesmas - JPNN.COM
Ilustrasi tabrak lari. Foto: Antara/HO

jpnn.com, BANDUNG - Peristiwa tabrak lari dialami seorang wanita bernama Sofiyani (62 tahun), warga Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

Korban mengalami kecelakaan tabrakan di Jalan Terusan Jakarta, tepatnya di depan Mixue Puri Dago pada Sabtu (10/1/2026).

Dalam kejadian ini, korban ditabrak sepeda motor yang melintas saat hendak menyeberang.

Baca Juga:

Tubuh korban terpental seusai ditabrak pengendara sepeda motor.

Pengendara motor itu sempat mengantarkan korban ke Puskesmas Griya Antapani, tetapi setelah diantar penabrak justru pergi dan tidak bertanggungjawab.

Dikarenakan korban mengalami luka serius dan gegar otak, korban dilarikan ke RSUD Kota Bandung dan sudah dilakukan tindak operasi.

Baca Juga:

Kejadian ini sudah dalam penanganan Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung. Petugas pun tengah mengumpulkan bukti dan saksi.

"Kami periksa CCTV sepanjang jalan. Sedang dalam lidik," kata Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana saat dikonfirmasi, Kamis (22/1).

Seorang wanita di Bandung jadi korban dugaan tabrak lari. Pelaku sempat mengantar ke puskesmas sebelum kabur, korban mengalami gegar otak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung  Tabrak Lari  korban tabrak lari  Polrestabes Bandung 
BERITA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp