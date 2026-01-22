Pelaku Tabrak Lari di Bandung Sempat Antar Korban ke Puskesmas

Kamis, 22 Januari 2026 – 13:41 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Peristiwa tabrak lari dialami seorang wanita bernama Sofiyani (62 tahun), warga Kecamatan Antapani, Kota Bandung.

Korban mengalami kecelakaan tabrakan di Jalan Terusan Jakarta, tepatnya di depan Mixue Puri Dago pada Sabtu (10/1/2026).

Dalam kejadian ini, korban ditabrak sepeda motor yang melintas saat hendak menyeberang.

Tubuh korban terpental seusai ditabrak pengendara sepeda motor.

Pengendara motor itu sempat mengantarkan korban ke Puskesmas Griya Antapani, tetapi setelah diantar penabrak justru pergi dan tidak bertanggungjawab.

Dikarenakan korban mengalami luka serius dan gegar otak, korban dilarikan ke RSUD Kota Bandung dan sudah dilakukan tindak operasi.

Kejadian ini sudah dalam penanganan Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung. Petugas pun tengah mengumpulkan bukti dan saksi.

"Kami periksa CCTV sepanjang jalan. Sedang dalam lidik," kata Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana saat dikonfirmasi, Kamis (22/1).