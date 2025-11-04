Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Pelaku Usaha Logistik Dukung Menkeu Purbaya Berantas Impor Ilegal di Pelabuhan

Selasa, 04 November 2025 – 13:30 WIB
Ketua Dewan Pembina DPP ALFI sekaligus Senior Vice President FIATA Yukki Nugrahawan Hanafi. Foto: Source

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku usaha logistik dan rantai pasok nasional mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Kementerian Keuangan (Menkeu) untuk memberantas praktik impor ilegal melalui penindakan pada arus barang masuk di pelabuhan.

Upaya tersebut dilihat sebagai kebijakan yang bersifat strategis dan sangat penting dengan multiplier effect (efek berganda), khususnya melindungi industri dalam negeri, menjaga penerimaan negara, dan memperbaiki tata kelola logistik nasional.

Ketua Dewan Pembina DPP ALFI sekaligus Senior Vice President FIATA Yukki Nugrahawan Hanafi menilai langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberantas praktik impor ilegal di pelabuhan sebagai pintu masuk perdagangan global ke Indonesia.

“Kita perlu mendukung penuh kebijakan Menkeu Purbaya untuk mencegah dan memberantas masuknya impor ilegal ke pasar dalam negeri. Dalam sudut pandang rantai pasok logistik, intervensi kebijakan seperti ini memberikan kepercayaan dunia usaha nasional dan memperbaiki integritas sistem logistik nasional,” katanya.

Yukki menambahkan bahwa untuk menjalankan kebijakan tersebut para pelaku usaha dan industri berharap kespastian hukum dalam hal penindakan tegas terhadap pelaku praktik impor ilegal, serta oknum pemerintah yang turut terlibat dalam membantu praktik impor ilegal.

Selain itu, praktik lapangan dalam pengecekan dokumen dan kondisi kontainer juga perlu ditingkatkan.

“Tanpa kepastian hukum aturan serta penindakannya, upaya dalam memberantas impor ilegal akan sulit dilakukan karena tidak menimbulkan efek jera dan mengubah cara operasi para importir ilegal,” kata dia.

Jika dilihat secara data, impor ilegal telah menekan daya saing dan ketahanan industri nasional, khususnya industrik tekstil dan UMKM.

Pelaku usaha logistik menilai langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berantas impor ilegal di pelabuhan untuk menyelamatkan pengusaha dalam negeri.

