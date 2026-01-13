Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pelaku yang Aniaya Lansia Hingga Tewas di Bandung Sudah Diciduk Polisi

Selasa, 13 Januari 2026 – 19:53 WIB
Pelaku yang Aniaya Lansia Hingga Tewas di Bandung Sudah Diciduk Polisi - JPNN.COM
Arsip- Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton (tengah) saat ungkap kasus di Mapolrestabes Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung meringkus pelaku penganiayaan berinisial DRW yang mengakibatkan seorang pria lanjut usia (lansia) tewas di salah satu minimarket di Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung pada Selasa (6/1) itu sempat viral di media sosial.

“Akibat kejadian itu, korban bernama Ade Dedi berusia 62 tahun mengalami luka dan sempat dilarikan ke RSUD Ujungberung untuk mendapatkan perawatan medis sebelum dinyatakan meninggal dunia,” kata Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton, Selasa (13/1).

Menurut dia, kejadian tersebut berawal dari karyawan minimarket bersama korban sempat menegur DRW karena diduga hendak melakukan pencurian.

Baca Juga:

Kemudian pelaku yang tidak terima dituduh mencuri kemudian menghampiri korban yang berada di area parkir minimarket dengan memukul kepala dan menginjak bagian dada serta leher korban.

“Korban mengalami pendarahan di bagian belakang kepala yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia,” ujarnya.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan warga ke pihak kepolisian. Laporan tercatat dengan nomor LP/01/I/2026/SPK Unit Reskrim/Polsek Panyileukan/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat, tertanggal 6 Januari 2026.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Anton mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi, barang bukti, serta rekaman kamera pengawas (CCTV).

“Anggota langsung datang ke tempat kejadian perkara dan mengamankan pelaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Anton.

Polrestabes Bandung sudah menciduk seorang pelaku penganiayaan yang menyebabkan lansia tewas.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus penganiayaan  Lansia  Tewas dianiaya  Polrestabes Bandung 
BERITA KASUS PENGANIAYAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp