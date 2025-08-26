Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Pelanggan Google Drive Kini Bisa Mengedit Video Berkat Integrasi Vids

Selasa, 26 Agustus 2025 – 20:25 WIB
Pelanggan Google Drive Kini Bisa Mengedit Video Berkat Integrasi Vids - JPNN.COM
Google Drive punya fitur baru. Ilustrasi logo Google. Foto: Antara

jpnn.com - Google memperbarui layanan penyimpanan virtualnya Google Drive dengan fitur terbaru yang mengintegrasikan Drive dengan Google Vids.

Pengguna yang berlangganan domain Workspace tertentu dari Google kini dapat melakukan edit cepat pada file berbentuk video seperti melakukan pemotongan bagian video, menambahkan teks, serta memperkaya konten dengan musik sebagai latar belakang.

Fitur edit video yang dihadirkan di Google Drive oleh Google Vids pada dasarnya adalah fitur-fitur edit sederhana.

Baca Juga:

Namun, hal itu menjadi penting dan menarik karena semuanya dapat dikerjakan sepenuhnya di layanan cloud milik Google tersebut.

Setelah pengguna menggunakan fitur edit video dari Google Vids di Google Drive, nantinya akan ada file baru.

Dengan begitu, pengguna tidak perlu menyimpan atau mengekspor hasil video yang diedit secara terpisah.

Baca Juga:

Namun, perlu dicatat video-video yang dapat diedit menggunakan layanan Google Vids di Google Drive hanya bisa dilakukan untuk konten berekstensi MP4, QuickTime, OGG, dan WebM.

Konten yang diedit juga maksimal berdurasi 35 menit dan berukuran kurang dari 4GB.

Google memperbarui layanan penyimpanan virtualnya Google Drive dengan fitur terbaru yang mengintegrasikan Drive dengan Google Vids.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Google Drive  Google Vids  edit video  Google 
BERITA GOOGLE DRIVE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp