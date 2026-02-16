Pelangi Hotel Internasional Raih Penghargaan di Golden Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelangi Hotel Internasional (PHI Group) resmi menerima penghargaan bergengsi dari Majalah PenghargaanIndonesia.com pada 14 Februari 2026.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja PHI Group sepanjang 2025.

PHI dinilai tampil sebagai kelompok usaha yang bergerak cepat, terukur, dan berani mengambil momentum.

Presiden Komisaris PHI Group Made Hariyantha mengatakan perhargaan itu merupakan hasil dari seluruh pihak di dalam perusahaan.

“Ini bukan soal individu, tetapi perjalanan kolektif,” ujar Made dikutip, Senin (16/2).

Dia menegaskan PHI Group sedang berada di fase pertumbuhan yang sangat penting. Pihaknya ingin membangun perusahaan secara berkelanjutan.

“Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk 10–20 tahun ke depan. Fondasi, tata kelola, dan kualitas layanan adalah kunci,” ucap Made.

Dia menambahkan transformasi PHI bukan sekadar ekspansi fisik, melainkan transformasi kultur kerja, sistem manajemen, dan standar pelayanan agar setara dengan pemain besar nasional bahkan regional.