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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pelantikan Pejabat Baru BNPP RI Memperkuat Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Perbatasan

Kamis, 16 Juli 2026 – 07:24 WIB
Pelantikan Pejabat Baru BNPP RI Memperkuat Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Perbatasan - JPNN.COM
Pelantikan pejabat baru di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Foto: Humas BNPP RI

jpnn.com - JAKARTA – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Makhruzi Rahman, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, melantik beberapa pejabat baru di lembaga negara tersebut di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Mey Rany Wahida Utami dilantik sebagai Kepala Biro Keuangan, Umum dan Hubungan Masyarakat BNPP RI.

Harris Fadhly menduduki jabatan baru sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI. 

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Pelantikan Pejabat Baru BNPP RI Memperkuat Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Perbatasan

Pelantikan pejabat baru di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Foto: Humas BNPP RI

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI Nomor 10.00-504 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI.

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Pada kesempatan yang sama, Makhruzi juga melantik Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional berdasarkan Keputusan Nomor 10.00-587 Tahun 2026 dan Keputusan Nomor 35.04-542 Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Makhruzi menegaskan bahwa pelantikan merupakan bagian dari proses penguatan organisasi sekaligus bentuk regenerasi kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan BNPP RI.

Pelantikan pejabat baru BNPP menjadi momentum penting untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

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TAGS   BNPP  BNPP RI  Mendagri  Tito Karnavian 
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