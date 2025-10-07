Pelantikan Pengurus AKPI 2025–2028, Jadi Momentum Penguatan Peran Profesi Kurator

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) melantik jajaran pengurus pusat periode 2025–2028 di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, pada Senin (6/10).

Acara pelantikan tersebut mengusung tema besar "Nusantara" dengan tajuk: "AKPI Maju untuk Indonesia", sebagai simbol semangat kebangsaan sekaligus komitmen profesi Kurator dan Pengurus dalam memperkuat sistem hukum kepailitan di tengah dinamika hukum dan perekonomian nasional.

Ketua Panitia Pelantikan Pengurus AKPI 2025-2028 Riesky Indrawan mengatakan pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial.

Pihaknya berkomitmen dalam membesarkan profesi kurator yang relevan dengan kebutuhan saat ini.

“AKPI harus menjadi mitra pembangunan hukum dan ekonomi nasional,” ucap Riesky dalam keterangannya, pada Selasa (7/10).

Total pengurus yang masuk di dalam SK pelantikan ada 363 orang dengan 15 bidang dalam kepengurusan AKPI 2025-2028.

“Tentu saja yang pembagiannya sangat berhubungan dengan semua kepentingan yang ada di AKPI, baik di internal maupun eksternal,” kata dia.

AKPI merupakan organisasi profesi resmi yang menaungi para kurator dan pengurus di Indonesia yang telah berdiri dengan penuh komitmen sejak tanggal 5 Agustus 1998.