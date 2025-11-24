Pelantikan Perkupi Riau, Sabam Sinaga: Perkuat Kerukunan Pentakosta dan Kontribusi Bangsa

jpnn.com, PEKANBARU - Persekutuan Umat Pentakosta Indonesia (PERKUPI) memperkuat konsolidasi nasional melalui pelantikan massal kepengurusan di Provinsi Riau. Sebanyak 1.200 kader dan perwakilan umat menghadiri acara pelantikan Pengurus Wilayah Provinsi Riau dan sembilan Pengurus Daerah tingkat kabupaten/kota yang berlangsung di Hotel Ameera Pekanbaru pada 22-23 November 2025.

Ketua Umum DPP PERKUPI, Pdt. Sabam Sinaga, yang memimpin langsung prosesi pelantikan, menegaskan komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan nasional.

"Kami di PERKUPI berkomitmen penuh untuk memperkuat Asta Cita Presiden, khususnya dalam membangun keharmonisan kehidupan beragama dan berbangsa. Melalui penguatan struktur organisasi di daerah-daerah, kami ingin menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai," ujar Sabam.

Baca Juga: Sabam Sinaga Dorong Penegakan Hukum dan Dialog Antarumat Seusai Kasus Perusakan Rumah Doa

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan visi strategis organisasi keagamaan tersebut. "Harapannya bahwa PERKUPI pertama, harapannya terbentuk di setiap provinsi karena PERKUPI ini adalah bagian dari perkumpulan umat yang nantinya akan bersinergi dalam membangun kerukunan dan membangun apa namanya memberi sumbangsih untuk bangsa dan negara," kata Sabam Sinaga.

Ia menambahkan, "Dengan adanya PERKUPI di setiap provinsi, pertama, jalan perkumpulan umat itu akan semakin kuat dan saling mengisi. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita mengisi pembangunan, bukan hanya bagi jemaat, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia."

Dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Riau, sembilan di antaranya telah memiliki kepengurusan PERKUPI yang resmi. Daerah-daerah tersebut meliputi DPD Kota Pekanbaru, DPD Rokan Hulu, DPD Indragiri Hulu, DPD Kabupaten Kampar, DPD Kabupaten Siak, DPD Kabupaten Bengkalis, DPD Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Dumai, serta DPW Provinsi Riau.

Struktur kepemimpinan DPW PERKUPI Riau periode ini dipercayakan kepada Pdt. Jamson Sinaga, STh sebagai Ketua, dengan didampingi sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang profesi. Dewan Pengawas terdiri dari Pdt Auo Nainggolan, Pdt R Togatorop, Pdt Dr. A. Gultom, Pdt Parlindungan Sihite, dan Pdt Elijon Siring-ringo.

Pelantikan ini turut dihadiri pimpinan pusat PERKUPI termasuk Sekjen Pdt. Dr. Pontus Sitorus dan Direktur Eksekutif Dr. Joyanda Sianturi, yang menandakan dukungan penuh dari level nasional. Keberhasilan penataan organisasi di Riau ini diharapkan dapat menjadi model percepatan pembentukan kepengurusan di provinsi-provinsi lain di Indonesia.