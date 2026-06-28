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JPNN.com - Nasional - Hukum

Pelapor Keberatan Penyelidikan Dugaan Pencurian Disetop Tanpa Pemeriksaan Terlapor

Minggu, 28 Juni 2026 – 17:38 WIB
Pelapor Keberatan Penyelidikan Dugaan Pencurian Disetop Tanpa Pemeriksaan Terlapor - JPNN.COM
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Bangun Paulus Tudungta memprotes penghentian penyelidikan laporan dugaan pencurian yang ditangani Polres Metro Jakarta Pusat.

Mereka menilai keputusan menghentikan perkara dilakukan terlalu dini karena pihak yang diduga terlibat, berinisial VL, belum pernah diperiksa oleh penyidik, sehingga kesimpulan bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana dinilai belum memiliki dasar penyelidikan yang memadai.

Kuasa hukum Bangun Paulus Tudungta, Iskandar Halim Munthe, SH., MH., mengatakan penghentian penyelidikan mengabaikan sejumlah bukti awal yang telah disampaikan pelapor, mulai dari mutasi rekening, rekaman kamera pengawas (CCTV), hingga dugaan identitas pelaku.

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Menurutnya, seluruh bukti tersebut seharusnya diuji melalui pemeriksaan terhadap terlapor maupun saksi-saksi terkait sebelum penyidik mengambil kesimpulan.

"Penyelidikan dihentikan sebelum pihak yang diduga melakukan pencurian diperiksa. Padahal terdapat bukti transaksi dan rekaman CCTV yang seharusnya diuji melalui pemeriksaan para saksi dan terlapor. Kesimpulan bahwa perkara ini bukan tindak pidana menjadi prematur apabila penyelidikan belum dilakukan secara menyeluruh," kata Iskandar.

Perkara tersebut bermula pada 17 Februari 2026 ketika Bangun Paulus Tudungta menemukan transaksi mencurigakan di rekening Bank BCA miliknya.

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Berdasarkan data mutasi rekening, dalam kurun waktu pukul 05.23 WIB hingga 05.40 WIB terjadi serangkaian transfer dan penarikan tunai yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 19,25 juta.

Setelah menelusuri lokasi mesin ATM tempat transaksi berlangsung, Bangun mendatangi minimarket yang menjadi lokasi kejadian dan melihat rekaman CCTV.

Penghentian penyelidikan mengabaikan sejumlah bukti awal yang telah disampaikan pelapor, mulai dari mutasi rekening, rekaman kamera pengawas (CCTV)

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TAGS   Kasus pencurian  Polres Jakarta Pusat  penghentian penyelidikan kasus  pencurian  Polisi 
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